"موديرنا" تكشف تفاصيل المشاركين في تجارب لقاح كورونا المحتمل

2020/08/22 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "موديرنا" للأدوية، الجمعة، إن أكثر من 13 ألف شخص التحقوا ببرنامج الاختبارات السريرية للقاحها المخصص لفيروس كورونا المستجد، أي أكثر من 40 في المئة من النسبة الكلية للمتطوعين.

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