“فيس بوك” يخطط لإغلاق الإعلانات السياسية.. تعرف على الاسباب

2020/08/22 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج ، وبعض المديرين التنفيذيين في الشركة لإجراء “مفتاح إيقاف تلقائي” لإغلاق الإعلانات السياسية بعد انتهاء الانتخابات للحد من المعلومات المضللة.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم امس الجمعة، نقلاً عن مصادر أن فيسبوك يبحث في سيناريوهات ما بعد الانتخابات التي تشمل محاولات الرئيس دونالد ترامب أو حملته لاستخدام […]

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