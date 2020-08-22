سامسونج تطلق هاتفها اللوحي الجديد “جالاكسي نوت 20” في 70 دولة

2020/08/22 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات أنها ستطلق اليوم الجمعة هاتفيها اللوحيين الجديدين “جالاكسي نوت 20” و” جالاكسي نوت 20 ألترا” في نحو 70 دولة في أنحاء العالم.وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها كوريا الجنوبية ، والولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وتايلاند، وفيتنام وغيرها.وأوضحت […]

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