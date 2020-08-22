اغنية عمرو دياب “أماكن السهر” تتصدر قائمة الأغاني العربية

2020/08/22 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر عمرو دياب قائمة الأغاني العربية بأغنيته الجديدة “أماكن السهر”، على تطبيق أنغامي، والمقرر طرحها كفيديو كليب قريبًا بمشاركة الفنانة دينا الشربيني .وطرحت الأغنية عبر تطبيق “أنغامي” وتصدرت قائمة الأغاني في مصر والوطن العربي بعد ٤٨ ساعة من نزولها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.وقد انتهى عمرو دياب […]

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