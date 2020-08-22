الدم لم يرهبهم.. متظاهرو الناصرية متمسكون بالساحات

2020/08/22 | 07:48 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 07:38 - GMT 04:38 تارخ النشر: السبت 3 محرم 1442 هـ - 22 أغسطس 2020 KSA 07:13 - GMT 04:13

المصدر: دبي- العربية.نت

يبدو أن الترهيب والوعيد لن يثني متظاهري جنوب العراق عن رفع الصوت لتنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها التحقيق في مسلسل الاغتيالات التي طالت العديد من الناشطين، لا سيما مؤخرا في البصرة.فعلى الرغم من الانفجار الذي استهدف ليل الجمعة إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، توافدت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام، رافعين أصواتهم مجددا ومنددين بعمليات القتل والترهيب.

نشر قوات أمنيةفي المقابل، وجه محافظ ذي قار ناظم الوائلي، قيادة شرطة المحافظة بالتحقيق الفوري في الانفجار.وقال في بيان بحسب ما أفادت وكالة الاأباء العراقية (واع)، السبت إنه وجه قيادة الشرطة بالتحقيق الفوري في الحادثكما دعا قيادة الشرطة إلى نشر المزيد من القوات الأمنية في محيط ساحة الحبوبي، مشددا على ضرورة تعاون المتظاهرين والمواطنين مع القوات الأمنية والابلاغ عن جميع الحالات المشبوهة.

غضب متصاعدوكان الغضب تصاعد أمس في الناصرية بسبب تكرار عمليات استهداف واغتيال الناشطين، وخرجت مظاهرات منددة بالميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في الناصرية، حيث أحرق متظاهرون غاضبون، مقرات أحزاب عراقية، كما أحرقوا صور نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، لا سيما بعد تصريحات تخوينية توجه بها إلى عدد من الناشطين ومنهم الطبيبة العراقية ريهام يعقوب التي اغتيلت في وسط البصرة الأربعاء.إلى ذلك، أحرق المحتجونمكاتب منظمة بدر وحزب الدعوة ومقرات أحزاب أخرى موالية لإيران.

من تشييع الطبيبة العراقية ريهام يعقوب (أرشيفية- فرانس برس)

اغتيالات متتاليةيذكر أن الأيام الماضية شهدت سلسلة اغتيالات في البصرة (جنوب العراق أيضا) بدأت مع قتل الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، تلته الناشطة ريهام يعقوب، بالإضافة إلى تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال، إثر إطلاق نار من مجهولين، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبعِ طلقات نارية.وبدأت موجة العنف الأخيرة مع اغتيال الناشط أسامة، حيث خرجت تظاهرات في الشوارع استمرت ثلاثة أيام أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رشقوا منزل محافظ البصرة بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة طرق رئيسية.

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