أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية يجب تجنبها

2020/08/22 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحموضة المعوية هي أحد أعراض ارتداد الحمض، وهي حالة يتسرب فيها حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام والمشروبات إلى معدتك، عادة لا يستطيع حمض المعدة الهروب إلى المريء بسبب حاجز يسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية.وحسب ما ذكره موقع healthline يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحموضة المعوية، ويمكن للعديد من الأطعمة […]

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