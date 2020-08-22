دراسة : تناول البروكلي كل يوم يقلل من خطر امراض الاوعية الدموية

2020/08/22 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف باحثون من جامعة غرب أستراليا أن تناول كرنب بروكسل أو الملفوف أو البروكلي كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 46٪.وفي الدراسة، حلل الباحثون النظام الغذائي وصحة 684 امرأة مسنة.وكشف التحليل أن النساء اللائي تناولن أكثر من 45 غراما من كرنب بروكسل أو الكرنب أو […]

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