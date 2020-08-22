2020/08/22 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان الجمعة إن ثاني أكبر دبلوماسي أميركي سيزور روسيا وليتوانيا قريبا لإجراء محادثات بشأن بيلاروسيا وذلك في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المرتبطة بالانتخابات فيها بشكل يجنبها أي تدخل روسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: ثاني أكبر دبلوماسي أميركي يزور روسيا وليتوانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: ثاني أكبر دبلوماسي أميركي يزور روسيا وليتوانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).