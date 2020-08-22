أصداء زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة.. نائب: بداية ناجحة بكل المقاييس

2020/08/22 | 08:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي خلال زيارته إلى واشنطن

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد نواب وسياسيون،

السبت، ان زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأخيرة إلى واشنطن حققت نتائج جيدة

وقوبلت بارتياح من العديد من الأوساط العراقية.

وأفاد عضو لجنة

العلاقات الخارجية في البرلمان النائب ظافر العاني، في تصريح لوسائل إعلام عربية،

اليوم، 22 آب 2020، انه "بغض النظر عن التهويل غير المبرر في نتائج زيارة

الكاظمي إلى الولايات المتحدة أو التهوين المقصود من إنجازاتها فإن هذه الزيارة

تبقى بداية ناجحة بكل المقاييس"، مبينا ان "اكتمال نتائجها يبقى مرهونا

بقدرة الحكومة على إجراء إصلاحات فعالة ومن دون توقف لكسب ثقة المجتمع الدولي من

جهة ودعم العراقيين لها من جهة أخرى".

من جهته، قال عميد

كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد، خالد عبد الإله ، إن "هناك

أطرافا عراقية طالبت الكاظمي بضمانات على صعيد إخراج القوات الأميركية من العراق

بينما أميركا تتحدث عن محاربة (داعش)".

وبشأن أولويات الكاظمي، أكد عبد الإله، ان "الكاظمي

يسعى إلى الاتفاقيات الثنائية عبر تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لجهة

الاقتصاد والطاقة والنفط والاستثمار والكهرباء والمساعدات ومجمل أبعاد الدعم الذي

يحتاج إليه الآن لحكومته".

وتابع، أن "توقيع

اتفاقية مع شركة أميركية كبرى على صعيد الكهرباء بأكثر من مليار دولار إنما هو

مفتاح عودة الشركات الأميركية إلى العراق".

فيما أشار رئيس

المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، إلى ان "الحوار الاستراتيجي بين

بغداد وواشنطن يبقى هو المحور الأهم في هذه الزيارة رغم أهمية الجوانب الأخرى على

جو المباحثات مثل النفط والاقتصاد ووباء (كورونا)، خصوصا أن هذه الزيارة تأتي من

أجل استكمال الجولة الثانية من هذا الحوار الذي بدأت جولته الأولى في شهر حزيران

الماضي".

وأضاف علاء الدين، أن

"الولايات المتحدة الأميركية شددت كثيرا على الحوار الاستراتيجي لجهة كون

الحكومة العراقية بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة تحدياتها المالية والاقتصادية

المستمرة فضلا عن المساعدة في محاربة تنظيم (داعش)"، لافتا إلى أن هذا الدعم

لن يأتي من دون شروط لا سيما بعد قرار إخراج القوات الأميركية من العراق الذي

أصدره البرلمان العراقي أوائل هذا العام.





ويرى علاء الدين، أن "الكاظمي

يخضع في كل حواراته في واشنطن تحت ضغط سياسي هائل من قوى الداخل العراقي الرافضة

للعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية".

جدير بالذكر ان رئيس

الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى نهاية الأسبوع الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات

المتحدة الأميركية، حيث التقى كبار المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد

ترمب.

ر.إ

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