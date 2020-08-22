2020/08/22 | 08:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

410 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت شركة "موديرنا" الأميركية للأدوية، ان أكثر من 13 ألف شخص التحقوا ببرنامج الاختبارات السريرية للقاحها المخصص لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أمس الجمعة، 21 آب 2020، ان 13,194 مشارك التحقوا بالتجارب، من أصل 30 ألف متطوع يطمح دخولهم في المراحل الأخيرة للاختبارات، فيما أشارت إلى ان 18 في المئة من المشاركين الملتحقين بالبرنامج حاليا، هم أميركيون من أصل أفريقي ولاتيني ومن الأميركيين الأصليين وألاسكا، وهي الفئات السكانية الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19.

وبدأت "موديرنا" دراستها لاختبار لقاح "mRNA-1273"، في تموز الماضي، ومن المتوقع أن يكتمل عدد المتطوعين بحلول أيلول القادم.

وبلغت إصابات الأميركيين من الأصول الأفريقية واللاتينية بالفيروس ضعف نظرائهم البيض، وتزداد نسبة الإصابة لدى الأميركيين الأصليين، وفقا للدراسة، وعبر التاريخ لم تحصل هذه الفئات على دور كبير في الاختبارات السريرية.

وأفاد مسؤول رفيع في شركة "فايزر" لرويترز إن حوالي 19 في المئة من أصل 11 ألف شخص مشارك في اختباراتها هم من أصل لاتيني أو أفريقي، وتضم الدراسة أيضا 30 ألف متطوع، ويتم العمل عليها بالتعاون مع مختبر "BioNTech" الألماني.

وتعد الدراسة المتضمنة لـ 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة، الأولى من نوعها، من حيث بلوغها المراحل الأخيرة للأبحاث، وتدعمها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للإسراع في تطوير الإجراءات الوقائية لمكافحة المرض في الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس، على أمل إنهاء الجائحة عالميا.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت الشركة اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع الحكومة الأميركية لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19.

وكانت "موديرنا"، التي لم تقدم لقاحا في السوق بعد، قد وقعت اتفاقا مع الحكومة الأميركية بقيمة تقرب مليار دولار، لتساعد في اختبار عدد من اللقاحات تحت مشروع "Operation Warp speed".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل المشاركين في تجارب لقاح كورونا الأميركي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل المشاركين في تجارب لقاح كورونا الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).