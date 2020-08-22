2020/08/22 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف طباخ الرئيس المعدوم صدام حسين عن الكثير من الاسرار بخصوص الاكلات المفضلة لديه وكذلك الاكلات التي اخذها صدام معه في مخبئه ويقول الطباخ بحسب كتاب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطعام الذي حمله صدام إلى مخبئه..طباخه يكشف الاسرار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطعام الذي حمله صدام إلى مخبئه..طباخه يكشف الاسرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).