فتوى من المجمع الفقهي العراقي بشأن إعادة فتح المساجد (وثيقة)

2020/08/22 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة العلماء للدعوة والإفتاء في العراق فتوى بشأن إعادة فتح المساجد، وبصورة تدريجية خلال الظرف الراهن.



وجاء في نص الفتوى التي حصل "ناس"، على نسخة منها (22 آب 2020)، أنه "تمت مناقشة مسألة إعادة الفتح التدريجي للمساجد مع نخبة من الأطباء والجهات المعنية وبينوا إمكانية الفتح التدريجي مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وبناء عليه توصلت لجنة الفتح إلى الآتي:

1 ينبغي إعادة فتح المساجد بصورة تدريجية، والاقتصار على أداء الصلاة الجماعية للفرائض دون صلاة الجمعة في هذه المرحلة.

2 يجب الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، ومنها وجود جهاز التعفير عند أبواب المساجد، ولبس الكمامة وتعقيم اليدين لمن يريد الدخول إليها، وجلب سجادة خاصة من قبل المصلي، والتباعد بين المصلين أثناء الصلاة، ويفضل الصلاة في فضاءات المسجد إن وجدت، وغلق الحمامات واماكن الوضوء ويخرج المصلي من بيته متوضئاً، ومواصلة تعفير المساجد يومياً، ووضع لافتات للتعليمات والاجراءات الوقائية عند مداخل المسجد.

3 تقليل وقت البقاء في المسجد، وينبغي التخفيف وعدم إطالة الصلاة.

4 تتولى الجهات المسؤولة عن حماية المسجد وإدارتها تطبيق إجراءات السلامة بالتعاون مع الملاك الديني والمصلين، وهذا يسهم في تعجيل مسألة الفتح الكلي للمساجد.

5 ومع انتشار الوباء فإنه يحرم على المصاب والمشتبه بإصابته الدخول للصلاة في المسجد.

6 صلاة الجماعة سنّة مؤكدة على رأي جمهور الفقهاء، ومع احتمالية الإصابة بالوباء فإن درء المفسدة المتوقعة معتبر شرعاً؛ لذا فالأولى بكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال عدم الذهاب للصلاة في المساجد في هذه المرحلة.

7 من يخشى الإصابة بالفيروس فهو معذور شرعاً في عدم حضور صلاة الجماعة في المسجد لعلة الخوف، ودرء المفسدة المتوقعة".

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