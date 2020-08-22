2020/08/22 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم ها نحن الان كلنا معاً قابعين خلف اجهزتنا الالكترونية، نغني كأننا في جوقة واحدة، ونتصل ونتحادث عبر التلفون ونتذكر كل شيء بكل مرارة وتواضع، بينما الحرارة بالعالم تزداد بسرعة منذ أيام عديدة والهواء مليء بالبعوض والذباب.وقد خرجت في احداها، وكنت ماراً امام متحف، وقد عبرت الشارع بسرعة حتى لا يتعطل المرور ولم يشكل ذلك أي خطر، وفي المتحف حاولت ان المس الحجارة العتيقة بيدي، حجارة لبقايا البيوت القديمة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فن للتسلية فن للترقية - ساطع هاشم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فن للتسلية فن للترقية - ساطع هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).