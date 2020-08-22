مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص - حكمت الحاج

2020/08/22 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج يهدف هذا العرض المكثف إلى تقديم الأفكار الأساسية لكل من: ياكوبسون، غريماس، هامون، تودوروف، توماشيفسكي.



فيما يخصّ التحليل النقدي البنيوي للنص الأدبي- في النثر بخاصة- كما وردت في كتاب علمي مهم من إعداد فريق من الباحثات في فرع اللغة الفرنسية في جامعة الجزائر اللواتي بحثن مشكلة النصوص الأدبية وشبه الأدبية واللواتي يهتممن بأن يحفزن في تدريسهنّ قراءة ذات وظيفة نقدية.ففي وقت مبكر على تأسيس الدرس النق ......





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