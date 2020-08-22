فخامة الرئيس الدستوري اللبناني - عادل صوما

2020/08/22 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما سُئِل الرئيس الدستوري اللبناني (مثل الملوك يملك ولا يحكم) ميشال عون، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن مطالب المحتجين في لبنان بنزع سلاح حزب الله، فقال "إن الخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائما بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية".لا أعرف حقيقة كيف يصدر مثل هكذا جواب من رئيس كان قائدا للجيش اللبناني، فإذا كانت مهمة ......





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