2020/08/22 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بانه لن تكون هنالك نتيجة لفرز الأصوات الانتخابية في اليوم المقرر لها، مرجحاً ان لا تعلن إلى الأبد.





وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام "مجلس السياسة الوطنية" المحافظ تابعه "ناس"، (22 آب 2020)، "لن تكون هناك نتيجة لفرز الأصوات في 3 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأضاف "برأيي، لن يكون بإمكانكم معرفة نهاية هذه الانتخابات لأسابيع أو شهور وربما إلى الأبد".

وأثار احتمال الفرز البطيء لتدفّق 50 مليون صوت متوقع عبر البريد بسبب تفشي فيروس كورونا مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية واعتراضات قانونية قد تؤدي إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والكونغرس.

وزعم ترامب، الذي تظهر استطلاعات الرأي تخلفه أمام منافسه جو بايدن، أن الديمقراطيين كانوا يروجون للتصويت عبر البريد بهدف التلاعب بالنتائج.

وقال "لسنا مستعدين لفرز 51 مليون بطاقة اقتراع، سيشكل هذا إحراجاً هائلاً للبلاد".



مضيفاً أنها "مشكلة خطيرة للغاية للديمقراطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).