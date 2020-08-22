2020/08/22 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

جدد الكيان الإسرائيلي، نفيه موافقته على بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات “إف-35” للإمارات.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم: إن بلاده “تعارض بيع أي سلاح ينتهك تفوقنا في المنطقة”، مبينا “إنني أقدر حقاً موافقة الأمريكيين على الطلب الإسرائيلي”.

وأضاف، “لدينا أيضاً في بعض الأحيان معدات تكنولوجية عسكرية يمكنها ضخ مليارات الدولارات في خزائن الدولة، ولكن نظراً لأن الولايات المتحدة هي حليفنا الاستراتيجي فإننا لا نبيعها”.

وعلل كوهين ذلك بأنّ “الولايات المتحدة تعترف بأن دولة إسرائيل بحاجة للحفاظ على التفوق العسكري والتكنولوجي”.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلاً عن مصادر أمريكية وإماراتية، أن اتفاقية التطبيع بين “تل أبيب” وأبوظبي تتضمن بنداً يسمح بتزويد الأخيرة بأسلحة متطورة ضمنها طائرات “إف-35”.

والثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إن اتفاق التطبيع مع الإمارات لم يتضمن “أي موافقة من جانب “إسرائيل” على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في 13 اب الجاري، توصل الإمارات و”إسرائيل” إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ”التاريخي”، متوقعاً حضور ولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمراسم توقيع معاهدة السلام بين الطرفين، في الأسابيع القليلة المقبلة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إسرائيل” تنفي مجدداً موافقتها على بيع طائرات “F35” للإمارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إسرائيل” تنفي مجدداً موافقتها على بيع طائرات “F35” للإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).