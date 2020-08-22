صحيفة: المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالة إلى “إسرائيل” عبر الوسطاء

2020/08/22 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلسطينيو الداخل يستعدون لإحياء الذكرى 19 لهبة القدس

المعلومة/بغداد..





كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، اليوم السبت، عن رسالة جديدة وجهتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري في المقاومة، قوله، “المقاومة أوصلت رسالة عبر الوسطاء بأنها ستردّ بصورة كبيرة وقوية في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ اغتيال، وأنها سترى في ذلك إعلاناً للحرب التي ستحرق فيها المقاومة تل أبيب بآلاف الصواريخ، وبما لا يتوقعه الاحتلال”.

وبحسب المصدر، فإن الفصائل اتفقت على الردّ على قصف المواقع على نحو فوري ومنسّق “وفق قواعد الاشتباك المتّفق عليها”، إضافة إلى التفاهم على طريقة الردّ في حال أقدم العدو على تنفيذ تهديداته بعودة سياسة الاغتيالات، وذلك بـ”ردّ كبير جداً ومنسّق ضدّ أهداف محدّدة ستُعلَن في الوقت المناسب”.





وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، أكدت أنها لن تسمح للعدو الإسرائيلي باستمرار الحصار الظالم على شعبنا، معتبرة أنه من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار.

وأضافت “إننا لن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة”، مبينة أن المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا.



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