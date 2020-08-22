صحة البصرة تستمر بحملة الكشف والتحري عن فيروس كورونا في مناطق شمالي المحافظة

2020/08/22 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / نفذت دائرة صحة البصرة / قسم الصحة العامة حملة للكشف والتحري عن فيروس كورونا وتقديم المعلومات الصحية خلال تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي في مناطق المحافظة .



وقال مدير قسم الصحة العامة الدكتور تحسين صادق النزال " للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / تواصل الملاكات الصحية العاملة في قطاعات الرعاية الصحية الأولية تنفيذ حملة الكشف والتحري عن فيروس كورونا وتقديم المعلومات الصحية ..وشهد قضاء المدينة شمالي البصرة اخذ مسحات PCR ٣٢ و Rapid test ٣٠ كانت ٨ عينات موجبة منها، وتم تقديم المعلومات الصحية ومتابعة صحة المواطنين خلال الحجر المنزلي في مناطق/ باهلة والسالم والشويش / التابعة لمركز باهلة الصحي، مضيفا كما شهد قطاعا المدينة الأول والثاني استمرار الحملة وقد بلغ عدد المنازل ٣٨ منزلا في الدير مع ٤ حسينيات واخذ مايقارب ٢٧ فحصا سريريا و٦ مسحات من الذين لديهم أعراض بالإضافة بث التوعية الصحية لهم.واضاف " شملت الحملة قضاء القرنة وأجرينا ٣٨ مسحة للملامسين وفتح مراكز الرعاية الصحية لأخذ المسحات للمواطنين والتي بلغت ١٣ فحصا سريعا.



" مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالتوصيات الصحية ومنع التجمعات مع الحفاظ على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات./ انتهى

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