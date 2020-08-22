محلل سياسي لـ/نينا/: لاتوجد رغبة بقطع العلاقات مع تركيا وقد يتم سحب السفير العراقي في انقرة مؤقتا

2020/08/22 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استبعد المحلل السياسي احسان الشمري، قطع العلاقات مع انقرة على خلفية الانتهاكات التركية في العراق.وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الانتهاكات التركية من قصف وتمدد وتواجد على مستوى القواعد في اقليم كردستان ليس بجديد على تركيا او حتى الحكومات العراقية المتعاقبة"، مبينا ان "العراق يعول على مسارين الاول هو ان يكون هناك حل سياسي من خلال طاولة مفاوضات ما بين انقرة من جهة وحزب العمال الكردستاني من جهة اخرى وهذا الامر مستبعد خصوصا ان انقرة عقدت العزم على انهاء هذا الملف بالطريقة العسكرية".واضاف ان "الامر الاخر هو ان هذا الملف سيستمر على مستوى الرؤية العراقية في اتباع الاعراف والقوانين الدولية من خلال الشجب والاستنكار وتسليم مذكرات احتجاج"، مستبعدا "لجوء العراق الى قطع العلاقات مع تركيا على خلفية تلك الانتهاكات".وتابع الشمري "قد تكون اقوى الخيارات العراقية هو سحب السفير في تركيا لمدة محدودة كجزء من اعلان حالة الاستياء والاستنكار"./انتهى10

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