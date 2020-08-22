2020/08/22 | 09:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف تعفر المواكب الحسينية استعدادا لاحياء مراسم عاشوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/22 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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