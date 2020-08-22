وزير الثقافة: لدينا ملاك بشري ضخم يصعب إدارته بطريقة نافعة

2020/08/22 | 09:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، السبت، وجود ملاك بشري ضخم في الوزارة يصعب إدارته بطريقة نافعة، فيما أشار إلى التوجه للاستعانة بالعقول العراقية داخل الوطن أو خارجه.وقال ناظم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك رغبة من دول الإقليم و الخليج العربي للتعاون مع العراق في إعادة بناء ما دُمّر بالعمليات الإرهابية لاسيما في المشهد الثقافي”، مبينا أنه “بالرغم من وجود تحديات في الوضع المالي وتداعيات جائحة كورونا نسعى الى بلورة البرامج مع أولئك الذين يرغبون في الانخراط بالعمل مع الوزارة سواء في العراق أو خارج العراق”.وأضاف أن “الوزارة ماضية ببلورة دراسة ووضع خطة لاعادة التفكير بتشكيل الهيكل الإداري وجعله أكثر فاعلية وذلك من خلال الاستعانة بجملة من الستراتيجيين والعقول العراقية داخل الوطن أو خارجه”.وأشار ناظم إلى “وجود خطة من مجلس الوزراء وتوصية وتركيز من رئيس مجلس الوزراء في ترشيق الهياكل الإدارية بالوزارة”، كاشفا عن “وجود ملاك بشري ضخم في الوزارة يصعب إدارته بطريقة نافعة”.واكد وزير الثقافة، أن “واحدة من رؤى الوزارة هي محاولة تغيير الأساس الذي تعمل عليه، ليس فقط بإجراء تغييرات على مستوى الهيكل الإداري، بل على أساس الرؤية التي تقوم عليها”، مبينا “السعي لانضاج برامج تؤسس لهذا التغيير ليكون إيجابياً”.



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