2020/08/22 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر عشرات آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الجمعة، هرباً من مئات الحرائق التي لا تزال تستعر في أنحاء عدّة من الولاية، الواقعة على الساحل الغربي الأميركي، والتي غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرائق كاليفورنيا المستعرة تدفع الآلاف للهرب من منازلهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرائق كاليفورنيا المستعرة تدفع الآلاف للهرب من منازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).