مصرف الرافدين يبدأ بصرف رواتب وزارة الصناعة والمعادن

2020/08/22 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، السبت، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تابعته “المستقلة” إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف البيان، أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد، […]

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