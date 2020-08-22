استشهاد ثلاثة اطفال بانفجار في مدينة الرمادي

2020/08/22 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد ثلاثة اطفال بانفجار وقع في مدينة الرمادي العراقية.

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