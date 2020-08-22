الرافدين: صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن

2020/08/22 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان: إن"المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن"الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني ببطاقة الماستر كارد"، مبيناً أنه"بإمكان الموظفين تسلم رواتبهم من خلال شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من أي مكان يتواجدون فيه".

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