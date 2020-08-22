2020/08/22 | 09:44 - المصدر: عين العراق

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السبت 22 أغسطس 2020 | 09:38 صباحاً | عدد القراءات : 6

توزيع 1600 وحدة سكنية على ثلاث فئات مطلع العام المقبل

توزيع 1600 وحدة سكنية على ثلاث فئات مطلع العام المقبل

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