2020/08/22 | 09:44 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع 1600 وحدة سكنية على ثلاث فئات مطلع العام المقبل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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السبت 22 أغسطس 2020 | 09:38 صباحاً | عدد القراءات : 6
توزيع 1600 وحدة سكنية على ثلاث فئات مطلع العام المقبل
توزيع 1600 وحدة سكنية على ثلاث فئات مطلع العام المقبل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع 1600 وحدة سكنية على ثلاث فئات مطلع العام المقبل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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