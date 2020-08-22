إذاعة راك الكاتالونية: ميسي أبلغ كومان أنه لا يستبعد مغادرة برشلونة

2020/08/22 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكّدت إذاعة راك الكاتالونية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان أنه لا يستبعد مغادرة الفريق الكاتالوني.

وانتشرت منذ أيام شائعة تقديم ميسي لطلب بشأن رغبته في مغادرة برشلونة "الآن" وعدم قناعته بالمشروع الجديد الذي تقوده إدارة بارتوميو.

ونفت مصادر أن يكون برشلونة قد تلقى أي طلب من ميسي بشأن مغادرته في ذلك الوقت، وهو ما نقلته أيضاً صحيفة إلموندو ديبورتيفو المقربة من وصيف الدوري الإسباني.

وفرضت الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على إدارة برشلونة إقالة المدرب كيكي سيتيين وتعيين الهولندي كومان بدلاً منه، إضافة إلى إقالة المدير الرياضي أبيدال.

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