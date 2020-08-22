الناصرية.. محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام

2020/08/22 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قارأفاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار، اليوم السبت، (22 آب 2020)، بقيام عدد من المحتجين بقطع شارع رئيسي وسط الناصرية احتجاجاً على استهداف ساحة الاعتصام.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المحتجين المعتصمين في ساحة الحبوبي، اقدموا في ساعات الصباح الاولى على قطع شارع (ابراهيم الخليل) وسط مدينة الناصرية، بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على استهداف ساحة الاعتصام، مساء امس".ويوم امس، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة، خلف أحدى الخيم داخل ساحة الحبوبي، لتسفر عن جرح 9 مدنيين، بحسب بيان لشرطة المدينة.

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