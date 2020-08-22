مصرف الرافدين يطلق رواتب إحدى وزارات الدولة

2020/08/22 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.

وأشار إلى أن “الصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة ماستر كارد”، مبينا انه “بامكان الموظفين استلام رواتبهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من أي مكان يتواجدون فيه”.

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