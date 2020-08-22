2020/08/22 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان الخلافات بشأن قانون الانتخابات وصلت الى نهاياتها.وقال الفتلاوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ "هناك اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها الذي تم تحديدها من قبل رئيس الوزراء"، مبينا ان "الخلافات بشأن قانون الانتخابات وصلت الى نهاياتها والجلسات القادمة ستشهد اقرار القانون".واضاف "طالبنا بعقد جلسة لاقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وقريبا ستعقد جلسة حول ذلك"، مشددا على ضرورة "عقد لقاء بين البرلمان ووزارة الصحة ومديريات الصحة في المحافظات لايجاد صيغة معينة بشأن اجراء الانتخابات في ظل انتشار كورونا وارتفاع الاصابات"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الفتلاوي لـ/نينا/: الخلافات بشأن قانون الانتخابات وصلت الى نهاياتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الفتلاوي لـ/نينا/: الخلافات بشأن قانون الانتخابات وصلت الى نهاياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).