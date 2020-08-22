مصرف الرافدين : صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني

2020/08/22 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين ، عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".وأضاف ان"المصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد مبينا انه بامكان الموظفين استلام رواتبهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من أي مكان يتواجدون فيه"./انتهى8

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