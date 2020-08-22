حرائق كبيرة في كاليفورنيا تجبر عشرات الآلاف لمغادرة منازلهم

2020/08/22 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر عشرات آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا، هرباً من مئات الحرائق التي ما زالت تستعر في أنحاء عدّة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأميركي والتي غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.وقالت سلطات الولاية إنّ … Readmore

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