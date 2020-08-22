تدريبات إماراتية يونانية مشتركة لمواجهة التهديدات التركية لليونان

2020/08/22 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُرسل دولة الإمارات إلى اليونان مقاتلات من طراز “اف 16” للمشاركة في تدريب عسكري مع القوات الجوية اليونانية من المقرر أن يجري الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر عسكري يوناني.وقال المصدر من دون كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن … Readmore

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