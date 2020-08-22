قمة ثلاثية أردنية عراقية مصرية في عمان الأسبوع المقبل

2020/08/22 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أردنية، السبت، ان الملك عبدالله الثاني، سيعقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة عمان الأسبوع المقبل .

وذكرت وكالة "بترا" في تقرير لها اليوم، 22 آب 2020، ان القمة الثلاثية المرتقبة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وستكون القمة الثلاثية المقبلة هي الثالثة حيث عقدت القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول من العام الماضي، اتفق حينها القادة على أهمية الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات فيما بين الدول الثلاث من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قد أعلن نيته القيام بزيارة إلى المملكة الأردنية ليشارك هناك في لقاء ثلاثي يجمعه مع كل من الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما لا تزال زيارة السعودية على أجندة الكاظمي بعد أن تأجلت عن موعدها الأول الذي كان محددا بالعشرين من شهر تموز الماضي، وذلك بسبب الوعكة الصحية التي ألمت آنذاك بالملك سلمان بن عبدالعزيز واستوجبت نقله إلى المستشفى.

ر.إ

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