معظم الدول الاعضاء بمجلس الأمن تتخذ موقفا من اعادة فرض العقوبات على ايران

2020/08/22 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت 13 دولة في مجلس الامن الدولي المكون من 15 دولة، معارضتها للمساعي الاميركية من اجل اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران.

وذكرت انباء صحفية، اليوم (22 اب 2020)، ان "الولايات المتحدة واجهت مزيدا من العزلة، بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، حيث عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأميركي بدعوى بطلانه".

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن ما طرحته واشنطن باطل نظرا لاستعانتها بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.

وخلال الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاقه العد التنازلي ومدته 30 يوما لعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، كتب الحلفاء القدامى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا وفيتنام والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وإستونيا وتونس رسائل اعتراض.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بإنتهاك اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" وانسحب منه في عام 2018.

وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تعيد روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى فرض العقوبات على إيران، وحذر بومبيو موسكو وبكين من ذلك يوم الجمعة، وهدد بتحرك أمريكي إذا رفضتا إعادة فرض إجراءات الأمم المتحدة على إيران.

ا.ح

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