لجنة : سيتم توزيع 1600 وحدة سكنية بين الفقراء والارامل وذووي الشهداء

2020/08/22 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية حسين عرب، اليوم السبت، أنه من المؤمل أن يتم توزيع 1600 وحدة سكنية في بغداد والبصرة وميسان، بين الفقراء وذوي الشهداء والأرامل مطلع العام المقبل.وقال عرب في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “هناك مجمعات في مدينة الصدر وهي 1008 […]

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