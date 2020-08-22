2020/08/22 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- طوى قرار اتخذه رئيس مجلسي النواب و«الرئاسي» عقيلة صالح، وفائز السراج، صفحة الحرب في ليبيا، ولو مؤقتاً، بعدما أعلنا أمس، كل على حدة، عن «وقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية»، و«الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في مارس (آذار) المقبل».وجاء القرار، الذي حظي بترحيب دولي وعربي واسع، ووصفه نواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا : اتفاق يطوي صفحة الحرب ويمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا : اتفاق يطوي صفحة الحرب ويمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).