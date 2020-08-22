الخزعلي: قرار بقاء القوات الامريكية في العراق 3 سنوات غير قانوني

2020/08/22 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للولايات المتحدة الأميركية “يفترض أن تكون لها دوافعها”، وأن تكون هذه الدوافع تصب في المصلحة العراقية، مشيراً إلى أن بقاء قوات أميركية بالعراق لمدة … Readmore

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