ما هو التناقض بين شخصية الكاظمي وترامب؟

2020/08/22 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الباحث السياسي العراقي ابوهيثم الجوهري بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى أمريكا بأنها زيارة إستماع آراء، مشيراً الى أن شخصية الكاظ...

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