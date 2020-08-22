الرافدين يصرف رواتب موظفي وزارة الصناعة والمعادن

2020/08/22 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2020) ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من أي مكان يتواجدون فيه".

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