الغرفة الايرانية الاماراتية: علاقاتنا التجارية متنامية ومصممون على تطويرها

2020/08/22 | 10:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن رئيس الغرفة التجارية الايرانية الاماراتية المشتركة فرشيد فرزانكان، السبت، أن العلاقات التجارية البينية متنامية ولايعتريها خلل، وأن البلدين مصممان على تطويرها.وقال فرزانكان في تصريح أوردته وكالة “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الامارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لايران وأن الغرفة التجارية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين”.وأشار الى أن “واردات ايران من الامارات لاتقتصر على السلع الاستهلاكية بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات منها الآليات وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية والحاسوبات اللوحية والمحمولة وأقطاب الجرافيت وغيرها”.وبيّن فرزانكان أن “الصادرات الايرانية للامارات كباقي الدول بامكانها أن تكون محركا للوظائف والايرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي”.



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