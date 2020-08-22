الموصل تفتتح ثلاثة فروع لمصرف الرافدين وتشرع بتأهيل البنك المركزي

2020/08/22 | 10:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، السبت، عن افتتاح ثلاثة فروع لمصرف الرافدين بعد الانتهاء من اعمارها، فيما أكد الشروع بإعمار وتأهيل مبنى البنك المركزي العراقي في ايمن الموصل.وقال الاعرجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة المحلية افتتحت امس الجمعة ثلاثة مبان لفرع مصرف الرافدين بعد الانتهاء من اعمارها وترميمها والتي كانت عصابات “ داعش” الارهابية قد دمرتها خلال سطوتها الآثمة على المدينة”.وأضاف الاعرجي، أن “الفروع التي افتتحت توزعت بين قضاء تلكيف وناحية وانة ومدينة الموصل”.وفي سياق متصل، اعلن الاعرجي “شروع الفرق الهندسية بأعمال تأهيل مبنى البنك المركزي العراقي من قبل احدى الشركات الخاصة، بعد أن انتهت مديرية بلديات نينوى من رفع الانقاض بالكامل”، لافتا الى أن “أعمال التأهيل ستمول من مبالغ صندوق إعمار المحافظات المتضررة وبمدة إعمار قدرت بتسعة اشهر”.



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