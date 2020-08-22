2020/08/22 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات أن التبادل التجاري بين ايران والصين خلال النصف الاول من سنة 2020 سجل 7.4 مليار دولار.وأوضحت البيانات التي أوردتها غرفة تجارة وصناعة طهران، أن حجم التبادل في النصف الاول سنة 2020 إنخفض 41.9 بالمئة عن العام السابق.ويعود ذلك بشكل كبير الى ظهور جائحة كورونا وما تبعتها من انعكاسات على التجارة العالمية.وأشارت الى أن صادرات ايران لثاني اكبر اقتصاد بالعالم بلغت 3.1 مليار دولار بانخفاض 41.2 مليار دولار على أساس سنوي، في مقابل تصدير الصين سلعا بقيمة 4.3 مليار دولار بانكماش 6.5 بالمئة عن النصف الاول 2019.وذكرت البيانات أن الصادرات الايرانية شملت نفطا خاما بقيمة 630 مليون دولار وسلعا غير نفطية بـ 2.5 مليار دولار.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التبادل التجاري الإيراني الصيني يسجل 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التبادل التجاري الإيراني الصيني يسجل 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).