لأول مرة منذ عقدين اتفاق أميركي أوروبي مفاجئ على تخفيضات جمركية لبعض السلع

2020/08/22 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الكركند وبعض الزجاجيات الكريستالية، في خطوة مفاجئة قد تمهد الطريق أمام التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين الطرفين.

وقال البلدان في بيان مشترك، إن "الممثّل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والمفوّض التجاري الأوروبي فيل هوغان، أعلنا عن التوصّل لاتفاق بشأن تخفيضات جمركية ستزيد قيمة صادرات أمريكية وأوروبية لتصل إلى مئات ملايين الدولارات".

وأضاف البيان "هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تعلن فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن خفض لرسوم جمركية".

ومنذ تسلّم دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض، لم تنفكّ التوتّرات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تزداد بعدما اتّبع الرئيس الأمريكي أجندة حمائية حازمة وفرض رسوماً جمركية عقابية على واردات الولايات المتّحدة من الصلب والألمنيوم من أوروبا ودول أخرى كانت تعتبر في السابق شركاء لبلاده.

واستهدف الرئيس الأمريكي بالخصوص ألمانيا وصادراتها من السيارات وكذلك أيضاً فرنسا وصادراتها من النبيذ والأجبان.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي "إنّنا نعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي".

وبموجب الاتفاق الذي توصّل إليه الطرفان، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على وارداته من الكركند الأمريكي بنوعيه المجمّد والحيّ.

وبحسب البيان فإنّ الولايات المتّحدة صدّرت في 2017 إلى دول الاتّحاد ما قيمته 111 مليون دولار من هذه القشريات، وسيتمّ إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الواردات بأثر رجعي من 1 اب الجاري 2020 ولمدة 5 سنوات.

ومن جانبها، ستخفّض واشنطن بنسبة 50% الرسوم الجمركية التي تفرضها على عدد من السلع التي يصدّرها الاتّحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 160 مليون دولار سنوياً وتشمل بعض الوجبات الجاهزة وبعض الأواني الزجاجية الكريستالية والولاعات وقطع غيارها، وذلك لمدة 5 سنوات بدأت بأثر رجعي في 1 أغسطس(آب) الجاري.

وأكّد لايتهايزر وهوغان في بيانهما أنّ هذا الاتفاق "مفيد للطرفين" ويحسّن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ويحقّق نتائج إيجابية لكلا الاقتصادين.

وشدّد على أنّ هذه ليست سوى بداية مسيرة سيتمّ فيها إبرام اتفاقيات أخرى، تتيح علاقات تجارية عبر الأطلسي أكثر حرية وإنصافاً ونديّة.

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