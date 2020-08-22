2020/08/22 | 10:15 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 22 أغسطس 2020 | 10:09 صباحاً | عدد القراءات : 7

سائرون: حكومة الكاظمي اقوال فقط وستكون في خبر كان

استغرب النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، السبت، الوعود الخيالية والاعلامية التي تحدث بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي لم ينفذ منها شيئا يذكر حتى اللحظة ما يعطي انطباع لدى الكتل السياسية والشارع العراقي انها حكومة اقوال وليست حكومة أفعال، فيما حذر من ان الحكومة الحالية قد تصبح في خبر كان.

وقال الموسوي في بيان ، ان “رئيس الوزراء اوعز بصرف خمسين مليار دينار بشكل طارئ لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا الا انها ما تزال حبرا على ورق ولم يصل للوزارة اي مبلغ مالي لمواجهة الازمة التي يعيشها القطاع الصحي العراقي”.

واضاف ان “ما يؤكد ان هذه الحكومة انجازتها الاعلامية قد فاقت انجازتها على ارض الواقع هي وعود الكاظمي الاخرى القاضية بتخصيص 20 مليار دينار لمدينة الصدر اثناء زيارته لها وكالمعتاد كانت وعودا لم ترتقي لغاية الأن لان تكون واقعا يخدم اهالي هذه المدينة المظلومة الذين تاملوا خيرا بهذه الزيارة وذلك لتحسين الخدمات فيها”، مشيرا الى ان “استمرار الكاظمي بهذا النهج يفقده مصداقيته امام الجماهير والكتل السياسية التي جاءت به”.

وتساءل الموسوي عن “الانجازات التي حققتها حكومة الكاظمي بعد انتهاء فترة المئة يوم من عمرها والتي كان من المفترض وفق ما صرح عنها اعلاميا ان تحقق انجازا ملموسا في اي من المجالات”، داعيا الحكومة الى “التحرك لحل الازمات التي يعيشها المواطن قبل فوات الاوان والذي قد يجعل من حكومة الكاظمي في خبر كان كما جرى مع من سبقه”.

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