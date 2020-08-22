2020/08/22 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّت الطائرة الطبية التي تقلّ المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الراقد في غيبوبة بعد أن "تعرّض للتسمم" وفقا لتصريحات الناطقين باسمه، صباح السبت، في العاصمة الألمانية، برلين، حيث يُفترض أن يتلقى العلاج، وفق موقع "فلايت رادار 24" لرصد حركة النقل الجوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حالته مستقرة".. هبوط الطائرة التي تقلّ المعارض الروسي نافالني في برلين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حالته مستقرة".. هبوط الطائرة التي تقلّ المعارض الروسي نافالني في برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).