فيسبوك تودع تصميمها الكلاسيكي وتستقبل آخرا جديدا بداية الشهر المقبل

2020/08/22 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

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شعار فيسبوك

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت شركة "فيسبوك" للملايين من مستخدميها حول العالم عن استقبال تصميم جديد بداية من الشهر المقبل، فيما أكدت توديعها لتصميمها الكلاسيكي.

وقالت الشركة في رسالة للمستخدمين، نشرت مؤخرا، إن نسخة سطح المكتب من "فيسبوك الكلاسيكي" ستختفي في شهر أيلول المقبل، وستأخذ معها لونه الأزرق القديم،

وكانت "فيسبوك" قد سمحت لمستخدميها للتحويل إلى التصميم الجديد بداية من شهر أيار من أجل الاعتياد عليه لحين جعله ثابتا في الشهر المقبل.

وفسر مصممو ومهندسو "فيسبوك" أسبابهم للتحول إلى التصميم الجديد، وذلك لأن "فيسبوك" يرغب حاليا في دفع عناصر جديدة على نسخة سطح المكتب، مثل قسم "فيسبوك ووتش" و"الألعاب"، بعدما كان تركيزه منصب في الفترة الماضية على تطوير نسخة الهاتف المحمول فقط.

ويمتاز التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من "فيسبوك" أنه بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعا، بل أن بعض المستخدمين قالوا إنه يتشابه لحد كبير مع تصميم موقع "تويتر"، كما ان هناك ميزة أخرى يتضمنها تصميم "فيسبوك" الجديد، وهي "الوضع المظلم" المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية.

ر.إ

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