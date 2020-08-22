2020/08/22 | 11:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعوات نيابية لتدخل بلاسخارت بعد ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات بكردستان

دعا ستة نواب في البرلمان ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت الى التدخل بعد ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات بكردستان.

وقال النواب وهم :احمد حاجي رشيد، سركوت شمس الدين، ريبوار كريم محمود، رابون معروف، غالب محمد علي، مثنى امين: في بيان مشترك ان "هناك ازديادا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات واستخدام العنف المفرط والقمع الأمني ضد المتظاهرين العزل المدنيين السلميين من قبل المسلحين والأجهزة الأمنية في اقليم كردستان".

واضافوا ان "مظاهرات يومي ١٨ و ١٩ في زاخو والأيام الأخرى، استخدمت الإجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الأسلحة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتم جرح وإصابة عشرة أشخاص إصابات بعضهم بالغة وخطيرة"، مشيرين الى ان "الإقليم يمر بظروف صعبة حيث الاستقطاع والتلاعب برواتب الموظفين وانتشار البطالة بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة الاحتجاجات".

وتابعوا "ففي مدينة زاخو وهي مدينة تجارية مهمة لكن شبابها يعانون البطالة وعندما خرجوا للتعبير عن الاحتجاج واجهتم السلطة بالضرب والقمع والسجن والاستهداف ويجبر الموقوفون في الأجهزة الأمنية - وبدون وجود محامي- على توقيع تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى"، مطالبين "ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بالتدخل وإدانة هذه الأعمال والضغط على مسؤولي حكومة الإقليم لكي يحترموا الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأن يحترموا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي لمكافحة الفساد والاستبداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات نيابية لتدخل بلاسخارت بعد ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات بكردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات نيابية لتدخل بلاسخارت بعد ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات بكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).