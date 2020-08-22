بالصور.. العثور على وكرين للارهابيين ورفع عبوة ناسفة في بيجي

2020/08/22 | 11:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية على وكرين للارهابيين كما تمكنت من رفع عبوة ناسفة من مخلفات داعي في بيجي.





وقالت مديرية شرطة صلاح الدين في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن قوه منها "شرعت بواجب تفتيش قرب وادي الثرثار غرب قضاء بيجي".

واضافت انها "تمكنت من رفع عبوة ناسفة من مخلفات داعش وتعثر على وكرين للإرهابيين".

محمد المرسومي

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